Разработка логотипов, фирменного стиля, полиграфии, наружная реклама.
Дизайнер со стажем, имею опыт работы в сфере рекламы и дизайна.
Для меня важно найти общий язык с заказчиком, реализовать его пожелания, потребности и в дальнейшем, продукция сделанная нашими общими усилиями, именно работала, а не стала очередной галочкой "выполнено".
Дизайн:
- фирменный стиль, логотипы
- упаковки,
- наружной рекламы,
- полиграфической продукции (все виды),
- брендбук;
- баннера;
- иллюстрации.
С моей стороны:
- профессиональный подход;
- качественная реализация;
- внимание к деталям.
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