Разработка логотипов, фирменного стиля, полиграфии, наружная реклама.

Дизайнер со стажем, имею опыт работы в сфере рекламы и дизайна.

Для меня важно найти общий язык с заказчиком, реализовать его пожелания, потребности и в дальнейшем, продукция сделанная нашими общими усилиями, именно работала, а не стала очередной галочкой "выполнено".

Дизайн:

- фирменный стиль, логотипы

- упаковки,

- наружной рекламы,

- полиграфической продукции (все виды),

- брендбук;

- баннера;

- иллюстрации.

С моей стороны:

- профессиональный подход;

- качественная реализация;

- внимание к деталям.