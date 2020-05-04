del_design

Вячеслав del_design

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка логотипов, фирменного стиля, полиграфии, наружная реклама.

Дизайнер со стажем, имею опыт работы в сфере рекламы и дизайна. 

Для меня важно найти общий язык с заказчиком,  реализовать его пожелания, потребности и в дальнейшем, продукция сделанная нашими общими усилиями, именно работала, а не стала очередной галочкой "выполнено".

Дизайн:

- фирменный стиль, логотипы

- упаковки,

- наружной рекламы, 

- полиграфической продукции (все виды), 

- брендбук;

- баннера;

- иллюстрации.

С моей стороны:

- профессиональный подход;

- качественная реализация;

- внимание к деталям.

Портфолио

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