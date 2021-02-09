delo779

Андрей Чуйкин delo779

 
46 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Тел.: 8-926-556-05-62, почта: [email protected]

Могу: 

- внедрить БИТ.Финанс – знаю в БИТ.Финансе всё, что может Вам потребоваться!

- могу обучить Ваших сотрудников работе с БИТ.Финансом. 

Мои достижения: 

- Успешно выполнил проекты по внедрению БИТ.Финанса в 8 компаниях. Могу прислать сканы благодарностей от клиентов. 

- Занимаюсь управленческим учётом больше 10 лет. Могу прислать скан трудовой книжки. 

- Получил сертификаты "Специалист по БИТ.Финанс" (набрал 15 баллов из 15) и "Профессионал по БИТ.Финанс". Могу прислать сканы.

1С-программирование
нет отзывов
$25/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$25/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга