Могу:

- внедрить БИТ.Финанс – знаю в БИТ.Финансе всё, что может Вам потребоваться!

- могу обучить Ваших сотрудников работе с БИТ.Финансом.

Мои достижения:

- Успешно выполнил проекты по внедрению БИТ.Финанса в 8 компаниях. Могу прислать сканы благодарностей от клиентов.

- Занимаюсь управленческим учётом больше 10 лет. Могу прислать скан трудовой книжки.

- Получил сертификаты "Специалист по БИТ.Финанс" (набрал 15 баллов из 15) и "Профессионал по БИТ.Финанс". Могу прислать сканы.