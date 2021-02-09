Тел.: 8-926-556-05-62, почта: [email protected]
Могу:
- внедрить БИТ.Финанс – знаю в БИТ.Финансе всё, что может Вам потребоваться!
- могу обучить Ваших сотрудников работе с БИТ.Финансом.
Мои достижения:
- Успешно выполнил проекты по внедрению БИТ.Финанса в 8 компаниях. Могу прислать сканы благодарностей от клиентов.
- Занимаюсь управленческим учётом больше 10 лет. Могу прислать скан трудовой книжки.
- Получил сертификаты "Специалист по БИТ.Финанс" (набрал 15 баллов из 15) и "Профессионал по БИТ.Финанс". Могу прислать сканы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рекомендательное письмо по итогам работы в 1БИТе861 просмотр
- Рекомендация из "ДелФи" по итогам проекта490 просмотров
- Рекомендация из "JustClick" по итогам проекта549 просмотров
- Специалист по Бит.Финанс991 просмотр
- Сертификат "Профессионал по Бит.Финанс"!954 просмотра
- Сертификат "Профессионал по 1С:Бухгалтерии"548 просмотров
1С-программирование
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$25/час
от $1от 1 часа
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Финансовые услуги
нет отзывов
$25/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга