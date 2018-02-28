Full stack developer
Кратко о технологиях, которыми владею (фронт, бэк):
html5 ( + pug )
css3 ( + sass - scss синтаксис )
javascript (react.js, gulp, webpack)
php 5.4 - 7.1, yii2
python3, django, flask
golang
mysql, postgresql
Linux, bash, git, etc.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
7 лет назад
HTML
Все супер. Сделали правда не на html5, но исполнитель предложил другой хороший вариант, чтобы цель изменения была достигнута. Все четко, в очень быстрые сроки и с хорошими ценами. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятный в общении и адекватный заказчик. Был искренне рад сотрудничеству! Заказчик великолепен! :)