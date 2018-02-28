delodok

Константин delodok

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Full stack developer

Кратко о технологиях, которыми владею (фронт, бэк):

html5 ( + pug )

css3 ( + sass - scss синтаксис )

javascript (react.js, gulp, webpack)

php 5.4 - 7.1, yii2

python3, django, flask

golang

mysql, postgresql

Linux, bash, git, etc.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

2hteen2018
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Привести в порядок сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SoVa_Co
45 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Переделать FLASH анимацию на сайте на HTML5
HTML
Все супер. Сделали правда не на html5, но исполнитель предложил другой хороший вариант, чтобы цель изменения была достигнута. Все четко, в очень быстрые сроки и с хорошими ценами. Рекомендую
Очень приятный в общении и адекватный заказчик. Был искренне рад сотрудничеству! Заказчик великолепен! :)
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