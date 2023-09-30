dementalen17

Алёна Дементьева dementalen17

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
графический дизайнер, художник

Обладаю навыками рисования больше 10 лет. Рисую акрилом, акварелью. Большее внимание уделяю рисунку на одежде (кастомизация). Рисую на джинсовках, шопперах, худи, толстовках. Так же занимаюсь разработкой графических анимированных историй для магазинов/заведений. Работаю в Adobe Photoshop, After Effects, Corel.

Портфолио