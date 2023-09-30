графический дизайнер, художник
Обладаю навыками рисования больше 10 лет. Рисую акрилом, акварелью. Большее внимание уделяю рисунку на одежде (кастомизация). Рисую на джинсовках, шопперах, худи, толстовках. Так же занимаюсь разработкой графических анимированных историй для магазинов/заведений. Работаю в Adobe Photoshop, After Effects, Corel.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Кастомизация одеждынет просмотров
- Дизайн историйнет просмотров
- Меню для детского заведениянет просмотров
- Оформление фона в графикенет просмотров
- Графическое фото для менюнет просмотров