demeshik

Александр Демещик demeshik

 
26 летБеларусь/Мосты
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Простенькая верстка
Хорошая работа.
Хороший заказчик
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gemkirill
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужно создать страницы на сайте
Все быстро и именно так, как нужно! спасибо за работу!
Отличный заказчик. Понятно объяснил задачу, быстро произвел оплату. Был на связи. Рекомендую.
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kventin1
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
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С заданием справился быстро. Знает свое дело. Молодец. Спасибо.
Очень понравилось работать с заказчиком. Задачу разъяснил, был на связи, оплата незамедлительно. Всем рекомендую)
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