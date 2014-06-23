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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Хорошая работа.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$5
10 баллов
9 лет назад
Все быстро и именно так, как нужно! спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятно объяснил задачу, быстро произвел оплату. Был на связи. Рекомендую.
$1
10 баллов
10 лет назад
С заданием справился быстро. Знает свое дело. Молодец. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком. Задачу разъяснил, был на связи, оплата незамедлительно. Всем рекомендую)