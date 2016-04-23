demon555

Олег demon555

 
31 годРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов любой сложности
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$7
10 баллов
8 лет назад
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Гениальный исполнитель. Сделал отличный блог и мне все завидуют
Хороший заказчик
Ответный отзыв