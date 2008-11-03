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Ден Ханов
den-khanov
den-khanov
31 год
Россия
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
ДИЗАЙН!
icq 366442002
Действие аккаунта приостановлено!
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$50
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1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Евгений
eugenelester
38 лет
Украина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
$40
10 баллов
15 лет назад
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Хороший дизайнер и заказчик, задание ясное, приятен в общении, платит вовремя :) надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный фрилансер! Сделал все во время и качественно. Неприменно буду продолжать работать с ним.Рекомендую
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