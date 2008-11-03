den-khanov

Ден Ханов den-khanov

 
31 годРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

ДИЗАЙН!

icq 366442002

Отзывы фрилансеров
eugenelester
Евгений 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
$40
10 баллов
15 лет назад
Сверстать сайт
Хороший дизайнер и заказчик, задание ясное, приятен в общении, платит вовремя :) надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный фрилансер! Сделал все во время и качественно. Неприменно буду продолжать работать с ним.Рекомендую
Ответный отзыв