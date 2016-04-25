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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
8 лет назад
Креативный подход, качественная работа. Приятно работать с данным исполнителем. Ваш профессионализм исполнения работы, порядочность, пунктуальность дает понимание того ,что мой выбор был сделан правильно. Результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен.
Ответный отзыв
Приятно работать когда заказчик знает чего хочет. Рекомендую!