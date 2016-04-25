den-lancer

Денис Андреев den-lancer

 
25 летУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
ad21
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга «Tea leaf»
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
perod1337
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта по продаже электроники.
Креативный подход, качественная работа. Приятно работать с данным исполнителем. Ваш профессионализм исполнения работы, порядочность, пунктуальность дает понимание того ,что мой выбор был сделан правильно. Результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен.
Приятно работать когда заказчик знает чего хочет. Рекомендую!
Ответный отзыв