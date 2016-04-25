Креативный подход, качественная работа. Приятно работать с данным исполнителем. Ваш профессионализм исполнения работы, порядочность, пунктуальность дает понимание того ,что мой выбор был сделан правильно. Результат меня очень порадовал, особенно если учесть то, в какие сжатые сроки он был выполнен.