Персональный помощник
Владею приемами работы с пакетом MS Office на уровне опытного пользователя и предлагаю вам свою помощь.
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1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Денис очень быстро создал необходимый мне функционал в таблицах EXEL, который у меня никак не получалось сделать. Вопросов нет, все четко и быстро. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четко поставленная задача. Оплату скидывает быстро.