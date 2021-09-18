denfomin

Денис denfomin

 
42 годаУкраина/Бровары
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Персональный помощник

Владею приемами работы с пакетом MS Office на уровне опытного пользователя и предлагаю вам свою помощь.

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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ewexper
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$2
10 баллов
2 года назад
Создать форумулу для EXEL 2019
Денис очень быстро создал необходимый мне функционал в таблицах EXEL, который у меня никак не получалось сделать. Вопросов нет, все четко и быстро. Спасибо за работу!
Замечательный заказчик! Четко поставленная задача. Оплату скидывает быстро.
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