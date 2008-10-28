ICQ: 488-531 (Денис) http://wsdi-style.ru/ (Форум)
Изготавливаем:
-Дизайн сайтов, порталов, форумов
-Баннеры
-Логотипы
-Пиксель-арт/Иконки
-Рисунки/Иллюстрации
-Фотографии
-Обработка фотографий
-Коложирование
Дополнительные услуги изготовление: (Бесплатно, исключительно на denimstyle.net)
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Портфолио
- Мобильник sony ericsson k810i129 просмотров
- To reach heavens.146 просмотров
- The forgotten dreams.148 просмотров
- Summer, Life, dance147 просмотров
- Love to the project.132 просмотра
- Life somewhere here.135 просмотров
- I and you, only two (Forgotten by the earth)140 просмотров
- Логотип denimstyle wsdds148 просмотров
- Логотип denimstyle wsdds149 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!