denims

Денис Самойлов denims

 
36 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ICQ: 488-531 (Денис) http://wsdi-style.ru/ (Форум)

Изготавливаем:

-Дизайн сайтов, порталов, форумов

-Баннеры

-Логотипы

-Пиксель-арт/Иконки

-Рисунки/Иллюстрации

-Фотографии

-Обработка фотографий

-Коложирование

Дополнительные услуги изготовление: (Бесплатно, исключительно на denimstyle.net)

-Avatar'a

-Big bar'a

-User bar'a

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
misukhanov
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
9 баллов
15 лет назад
Обработка 3-х фотографий. Коллажирование.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!