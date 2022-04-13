Верстальщик + Wordpress

Открыт к заказам, проработал более года frontend разработчиком

Мои навыки на данный момент

1) HTML/PUG

2) CSS(SASS/SCSS/LESS) (flex,grid)

3) GIT

3) БЭМ

4) Десктопная верста и мобильная

5) Адаптивность под все экраны

6) Умею настраивать сборщик gulp (не в совершенстве, но посидеть подумать смогу)

7) Умею верстать в PixelPerfect

8) WORDPRESS

9) JS React