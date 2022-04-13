Верстальщик + Wordpress
Открыт к заказам, проработал более года frontend разработчиком
Мои навыки на данный момент
1) HTML/PUG
2) CSS(SASS/SCSS/LESS) (flex,grid)
3) GIT
3) БЭМ
4) Десктопная верста и мобильная
5) Адаптивность под все экраны
6) Умею настраивать сборщик gulp (не в совершенстве, но посидеть подумать смогу)
7) Умею верстать в PixelPerfect
8) WORDPRESS
9) JS React
Я против войны в Украине!
Портфолио
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