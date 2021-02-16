denis98212

Превращу Вашу идею в рабочий проект

Более 50 успешных проектов. ( Мои успешные таски можно посмотреть на другой бирже https://freelancehunt.com/freelancer/denis9822.html )

Разработка с нуля (под ключ), доработка, копирование сайтов любой сложности - php/laravel/yii2

Верстка, натяжка - html/css/js/jquery/vuejs

Разработка баз данных, нормализация - mysql/mongodb/mariadb

Подключение платежных систем - yandex/qiwi/visa/free-kassa/unitpay и др

Работа с API всех популярных сервисов

Разработка виджетов, парсеров, калькуляторов и прочих модулей.