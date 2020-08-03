Админ
Открытые виды деятельности:
Планирование и проектирование компьютерных систем ПК с ПО и коммуникациями.
Обучение пользователей. Управление, эксплуатация, поддержка ПК заказчика.
Разработка средств защиты информации. Защита информации.
Обработка данных, предоставление, размещение информации.
Создание инфраструктуры хостинга. Web-хостинг. Передача данных но не вещание.
Прикладной хостинг. Услуги приложений. Предоставление распределённых техсредств.
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Системное администрирование
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$999.99/час
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