Админ

Открытые виды деятельности:

Планирование и проектирование компьютерных систем ПК с ПО и коммуникациями.

Обучение пользователей. Управление, эксплуатация, поддержка ПК заказчика.

Разработка средств защиты информации. Защита информации.

Обработка данных, предоставление, размещение информации.

Создание инфраструктуры хостинга. Web-хостинг. Передача данных но не вещание.

Прикладной хостинг. Услуги приложений. Предоставление распределённых техсредств.