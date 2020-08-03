denis_pushin

Денис Пушин denis_pushin

 
30 летРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Админ

Открытые виды деятельности: 

Планирование и проектирование компьютерных систем ПК с ПО и коммуникациями. 

Обучение пользователей. Управление, эксплуатация, поддержка ПК заказчика. 

Разработка средств защиты информации. Защита информации. 

Обработка данных, предоставление, размещение информации. 

Создание инфраструктуры хостинга. Web-хостинг. Передача данных но не вещание. 

Прикладной хостинг. Услуги приложений. Предоставление распределённых техсредств.

Системное администрирование
нет отзывов
$999.99/час
от $1500от 10 дней
нет рейтинга