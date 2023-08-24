Качественная вёрстка сайтов -Обладаю навыками семантической, валидной, адаптивной, резиновой, кроссбраузерной, вёрстки. С использованием БЭМ, Sass, Gulp. - Понимаю как сделать страницу интерактивной при помощи JavaScript. Выполню анимированные элементы, слайдеры, модальные окна и прочее. - Имею опыт создания SPA, с использованием библиотеки React. Redux. Чистый, понятный, валидный, минимизированный код, выполненный вручную.

Я против войны в Украине !

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