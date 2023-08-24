denisjet

Денис Калькопф denisjet

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная вёрстка сайтов

-Обладаю навыками семантической, валидной, адаптивной, резиновой, кроссбраузерной, вёрстки. С использованием БЭМ, Sass, Gulp.

- Понимаю как сделать страницу интерактивной при помощи JavaScript. Выполню анимированные элементы, слайдеры, модальные окна и прочее.

- Имею опыт создания SPA, с использованием библиотеки React. Redux.

Чистый, понятный, валидный, минимизированный код, выполненный вручную.

Портфолио

HTML-верстка
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$5/час
от $25от 1 дня
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