Качественная вёрстка сайтов
-Обладаю навыками семантической, валидной, адаптивной, резиновой, кроссбраузерной, вёрстки. С использованием БЭМ, Sass, Gulp.
- Понимаю как сделать страницу интерактивной при помощи JavaScript. Выполню анимированные элементы, слайдеры, модальные окна и прочее.
- Имею опыт создания SPA, с использованием библиотеки React. Redux.
Чистый, понятный, валидный, минимизированный код, выполненный вручную.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ClenHouse1 просмотр
HTML-верстка
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