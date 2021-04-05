Верстальщик / разработчик сайтов на Wordpress

Выполнял

Создание сайтов на Wordpress. Выкладка сайтов на хостинг. Переснос сайтов с хостинга на хостинг. Верстка на HTML и в визуальном редакторе Элементор. Сохрание архивных копий сайтов. Написание небольшых скриптов на JQuery. Разработка темы с нуля. Отработаны сайты: одностраничник, визитка, блог. Работа с редакторами Фигма, Фотошоп, Иллюстатор

на уровне экспорта и обрезки изображений. Разработка мультиязычного сайта.

Встранивание слайдеров через код и с помощью виджетов. Стилизация и настройка

форм обратной связи. Верстка липкого меню. Создание анимаций. Адаптация сайта

под различные устройства.

Выполненные работы

- Мой сайт: https://danion.ru

- Мультиязычный сайт организации "Человек и закон": https://manandlaw.info

- Одностраничный сайт учебного центра: https://pm.skillsfor.pro

- Сайт ООО "Цитрониум", мой вклад примерно 10%: https://citronium.ru