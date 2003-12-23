👍 Классный дизайн: сайты, лендинги, UX/UI, логотипы🔥

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👋 Привет!

Меня зовут Денис и я веб-дизайнер из Чернигова. Мне чуть больше 18 лет, встречаюсь с прекрасным человеком и у меня нет детей(

А еще боюсь высоты и змей. Друзья говорят что, у меня отлично получается делать дизайн всего, что меня окружает, к тому же мне это очень нравится. Довольно негативно отношусь к неграмотным, а ещё и ленивым людям, которые старше меня, но при этом просто сидят на 5-й точке и говорят, что, если должен быть богатым, то жизнь сама всё сделает вместо меня. Не очень отношусь к ребятам, которые строят из себя людей, которыми они не являются, а только хотят ими казаться. В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор классический дизайн , и не понимаю, почему его кто-то ещё заказывает. На смену ему сделаю вам кайфовый дизайн в material design или в flat стиле.

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﻿Мой путь на фрилансе類

Мой путь только начинается, я недавно узнал про то, что можно просто заниматься любимым делом сидя дома, при этом не работая на дядю и получая за это деньги. Узнал так поздно про это по одной из главной причин для всех студентов, такой как учёба. Я, кстати, являюсь студентом университета "Чернігівська Політехніка", он является самым большим университетом в моём регионе. Поступил я туда не особо напрягаясь, но не на графического дизайнера по той причине, что я не особо люблю вообще сидеть и слушать лекции о том, как и какие линии нужно рисовать, а больше люблю усваивать это на практике.

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Связь📞

Если имеете желание пообщаться лично, то я с удовольствием приму ваш звонок в Telegram и мы уже лично обсудим все тонкости и ваши пожелания, которые вы хотели бы видеть на вашем сайте.﻿

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Сделаю ваш заказ быстро и качественно, в этом даже не сомневайтесь.

Ах, да! Все правки бесплатно👍👍👍

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