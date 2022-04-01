deniz_mariia

Мария Алиханова deniz_mariia

 
36 летТурция/Стамбул
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор/ Персонаж, логотип, стикер, принт на одежду, аксессуары,паттерн,открытки, иллюстрации для книг

Привет! Я Мария иллюстратор. Из России, сейчас живу в Стамбуле. 

Милота деткам

Персонаж для игры, лого, книга, альбом.

Всегда рада выполнить для Вас заказ )

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