Иллюстратор/ Персонаж, логотип, стикер, принт на одежду, аксессуары,паттерн,открытки, иллюстрации для книг

Привет! Я Мария иллюстратор. Из России, сейчас живу в Стамбуле.

Милота деткам

Персонаж для игры, лого, книга, альбом.

Всегда рада выполнить для Вас заказ )