Мария Алиханова deniz_mariiadeniz_mariia
36 летТурция/Стамбул
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор/ Персонаж, логотип, стикер, принт на одежду, аксессуары,паттерн,открытки, иллюстрации для книг
Привет! Я Мария иллюстратор. Из России, сейчас живу в Стамбуле.
Милота деткам
Персонаж для игры, лого, книга, альбом.
Всегда рада выполнить для Вас заказ )
Портфолио
- Тигрёнок в ожидании Нового года38 просмотров
- Шаловливый малыш46 просмотров
- Котик в костюме тигра40 просмотров
- Озорная девочка61 просмотр
- Русалочка53 просмотра
- Раскраска для малышей75 просмотров
- Медвежонок с горшочком мёда96 просмотров
- Маленький котёнок возвращается домой48 просмотров
- Балерина бегемотик47 просмотров
- Девочка с бабочками50 просмотров
- Персонажи для детских магнитов56 просмотров
- Принты на одежду63 просмотра