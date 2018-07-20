denkon

Дмитрий denkon

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Профессиональная верстка

Важно:

прошу учитывать то что у меня с Москвой разница по времени +8, спасибо за понимание.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, PHP.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3/4.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментирование кода.
Создание шаблонов (тем) на популярные CMS:

  • Joomla
  • Wordpress
  • DLE
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Яндекс Деньги.
  • VISA (сбербанк)
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0 из 5

Отзывы заказчиков

osd-pro
Ольга 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$88
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка страницы
BootstrapHTMLjQuery
Отлично справился с задачей. Всегда на связи. Учел все пожелания и оперативно вносил все правки. Рекомендую! и сама буду обращаться.
Работа с Ольгой была плодотворной для обеих сторон, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $60
от 3 дней
нет рейтинга