Профессиональная верстка

Важно:

прошу учитывать то что у меня с Москвой разница по времени +8, спасибо за понимание.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, PHP.

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3/4.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментирование кода.

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