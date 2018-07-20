Профессиональная верстка
Важно:
прошу учитывать то что у меня с Москвой разница по времени +8, спасибо за понимание.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, PHP.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 10+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3/4.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментирование кода.
- Joomla
- Wordpress
- DLE
- Яндекс Деньги.
- VISA (сбербанк)
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$88
10 баллов
7 лет назад
BootstrapHTMLjQuery
Отлично справился с задачей. Всегда на связи. Учел все пожелания и оперативно вносил все правки. Рекомендую! и сама буду обращаться.
Ответный отзыв
Работа с Ольгой была плодотворной для обеих сторон, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
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1 отзыв
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от 1 дня
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