denkrav4enko

Денис denkrav4enko

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
обработка фотографий

моя специализация – обработка фото:различные фотоэффекты, добавление/удаление какого-либо объекта, цветокоррекция, "раскрашивание" черно-белого фото и многое другое. 

Хорошо разбираюсь в этой сфере.

Возможны скидки и бонусы

Выгоды, которые вы получаете, работая со мной: 

1) Качественные дизайн или обработка, повышающий продажи вашего бизнеса. 

2) Юридическая безопасность: я использую только качественную платную лицензионную графику. У вас не возникнет притензий со стороны авторов графики. 

Как я работаю: 

- только по предоплате 50% (при первом сотрудничестве); 

- способ оплаты (яндексденьки, webmoney); 

- не понравился результат – возвращаю деньги; 

Я работаю с людьми, которые: 

- четко знают что им нужно и к какому сроку; 

- дают полную свободу действия и вовремя оплачиваю работу дизайнера, в том числе и предоплату; 

- не будут трепать нервы, и не будут тратить моё время просто так. 

Это могут быть: действующие бизнесмены, топ-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе. 

(Мужчины, потому что с ними, как правило, легче договориться) 

Я НЕ работаю с людьми, которые: 

- не знают чего хотят; 

- нет в данный момент денег для оплаты работы; 

- учат дизайнера Что и Как делать; 

- долго принимают решение 

Это могут быть: начинающие предприниматели, студенты и школьники.

Обработка фотографий
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$2/час
от $3от 1 часа
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