обработка фотографий

моя специализация – обработка фото:различные фотоэффекты, добавление/удаление какого-либо объекта, цветокоррекция, "раскрашивание" черно-белого фото и многое другое.

Хорошо разбираюсь в этой сфере.

Возможны скидки и бонусы

Выгоды, которые вы получаете, работая со мной:

1) Качественные дизайн или обработка, повышающий продажи вашего бизнеса.

2) Юридическая безопасность: я использую только качественную платную лицензионную графику. У вас не возникнет притензий со стороны авторов графики.

Как я работаю:

- только по предоплате 50% (при первом сотрудничестве);

- способ оплаты (яндексденьки, webmoney);

- не понравился результат – возвращаю деньги;

Я работаю с людьми, которые:

- четко знают что им нужно и к какому сроку;

- дают полную свободу действия и вовремя оплачиваю работу дизайнера, в том числе и предоплату;

- не будут трепать нервы, и не будут тратить моё время просто так.

Это могут быть: действующие бизнесмены, топ-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе.

(Мужчины, потому что с ними, как правило, легче договориться)

Я НЕ работаю с людьми, которые:

- не знают чего хотят;

- нет в данный момент денег для оплаты работы;

- учат дизайнера Что и Как делать;

- долго принимают решение

Это могут быть: начинающие предприниматели, студенты и школьники.