моя специализация – обработка фото:различные фотоэффекты, добавление/удаление какого-либо объекта, цветокоррекция, "раскрашивание" черно-белого фото и многое другое.
Хорошо разбираюсь в этой сфере.
Возможны скидки и бонусы
Выгоды, которые вы получаете, работая со мной:
1) Качественные дизайн или обработка, повышающий продажи вашего бизнеса.
2) Юридическая безопасность: я использую только качественную платную лицензионную графику. У вас не возникнет притензий со стороны авторов графики.
Как я работаю:
- только по предоплате 50% (при первом сотрудничестве);
- способ оплаты (яндексденьки, webmoney);
- не понравился результат – возвращаю деньги;
Я работаю с людьми, которые:
- четко знают что им нужно и к какому сроку;
- дают полную свободу действия и вовремя оплачиваю работу дизайнера, в том числе и предоплату;
- не будут трепать нервы, и не будут тратить моё время просто так.
Это могут быть: действующие бизнесмены, топ-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе.
(Мужчины, потому что с ними, как правило, легче договориться)
Я НЕ работаю с людьми, которые:
- не знают чего хотят;
- нет в данный момент денег для оплаты работы;
- учат дизайнера Что и Как делать;
- долго принимают решение
Это могут быть: начинающие предприниматели, студенты и школьники.