Есть поисковая форма (файл 1) на сайте http://ric-tic.ru/ которая в настоящий момент работает как простая ссылка на сайт https://otdyhmarket.ru/ где эта форма имеет выборку по позициям поиска. Необходимо написать скрипт для сайта http://ric-tic.ru/ который повторял бы возможности поисковой формы ...