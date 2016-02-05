denni33k

Денис Кузенков denni33k

 
52 годаРоссия/Сочи
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dystar
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Создание скрипта на одном сайте для выбора значения поиска на др сайте
Быстро обговорили ход работ, проверка и оплата не заставили себя ждать. Буду рад поработать с Денисом снова.
Быстро, лояльно по цене, качественно и в тему! Рекомендую и планирую обращаться сам повторно.
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