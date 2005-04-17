Компания PFSoft занимается разработкой систем для финансовых и фондовых рынков. Мы являемся профессионалами в данной отрасли, поэтому, доверившись нам, Вы сэкономите свое время и деньги. Наши разработки подтверждают наш профессионализм и способность создавать системы любой сложности.

Заказывая систему у нас Вы получаете полный спектр услуг начиная с проектирования, разработки, и заканчивая поддержкой и усовершенствованию готовой системы. Среди разработчиков нашей компании- сертифицированные специалисты и эксперты финансового рынка.