denver39rus

ОПЫТ РАБОТЫ:
с 11.2020г. по настоящее время.
Яндекс.Практикум.
Должность: QA Engineer Junior (Student).
1.Тестировал веб приложения Яндекс.Маршруты, Яндекс.Метро и Яндекс.Прилавок - Создавал MindMap по данным приложениям и сайтам, на их основании проводил тестирования фронтенда, тестировал граничные значения и
классов эквивалентности полей ввода данных, тестировал верстку страницы и
проводил регрессивное тестирование самой работы приложений, работал с
инструментом DevTools( находил ошибки в коде).
2.Тестировал мобильное приложение (Яндекс.Метро) - Проверял обновления версий приложения и корректность работы на эмуляторе Android Studio. Создавал разные образы версий программы (эмуляторы мобильных телефонов) и
тестировал в них разные версии программы ( как проходит обновление, перенос
истории просмотров) так же тестировал на функциональное тестирование приложение.
3.Тестировал API сервера и SQL (Яндекс.Прилавок, тестовые БД) -Тестировал БД в Консоле Cygwin 64
Работал с программами Charles и Postman (Яндекс.Маршруты); - Занимался подменой ответов
от бекенда тестировал API Яндекс Прилавка в Postman отправлял GET, POST запросы на сервер…
4. Работал с HTML/CSS/XML/JSON.
НАВЫКИ:
— Имею навык составления тестовой документации и отчетности (тест планы, тест кейсы, чек-листы и др.);
— Владею функциональным, нефункциональным, кроссбраузерным, смоук, регрессионным и другими
тестированиями;
— Владею техниками тест-дизайна (классы эквивалентности/граничные значения/попарное тестирование и
тд);
— Имею опыт работы с Jira и Яндекс.Трекером;
— Имею опыт работы с JavaScript;
— Знания и понимания методологий тестирования и разработки, а так же жизненного цикла ПО;
— Владею разработкой/поддержкой/актуализацией планов тестирования, тестовых сценариев;
— Имею глубокий опыт тестирования мобильных приложений под iOS/Android/Windows Phone ;
— Опыт работы с HTML/CSS/XML/JSON;
— Имею опыт перехвата/анализа/подмены запросы через снифферы (Charles);
— Имею опыт работы с Postman/AndroidStudio/Cygwin64 Terminal;
— Имею понимание в работе с консолью браузеров DevTools;