denver39rus

Тестировщик ПО и Мобильных приложений

ОПЫТ РАБОТЫ:

с 11.2020г. по настоящее время.

Яндекс.Практикум.

Должность: QA Engineer Junior (Student).

1.Тестировал веб приложения Яндекс.Маршруты, Яндекс.Метро и Яндекс.Прилавок - Создавал MindMap по данным приложениям и сайтам, на их основании проводил тестирования фронтенда, тестировал граничные значения и

классов эквивалентности полей ввода данных, тестировал верстку страницы и

проводил регрессивное тестирование самой работы приложений, работал с

инструментом DevTools( находил ошибки в коде).

2.Тестировал мобильное приложение (Яндекс.Метро) - Проверял обновления версий приложения и корректность работы на эмуляторе Android Studio. Создавал разные образы версий программы (эмуляторы мобильных телефонов) и

тестировал в них разные версии программы ( как проходит обновление, перенос

истории просмотров) так же тестировал на функциональное тестирование приложение.

3.Тестировал API сервера и SQL (Яндекс.Прилавок, тестовые БД) -Тестировал БД в Консоле Cygwin 64

Работал с программами Charles и Postman (Яндекс.Маршруты); - Занимался подменой ответов

от бекенда тестировал API Яндекс Прилавка в Postman отправлял GET, POST запросы на сервер…

4. Работал с HTML/CSS/XML/JSON.

НАВЫКИ:

— Имею навык составления тестовой документации и отчетности (тест планы, тест кейсы, чек-листы и др.);

— Владею функциональным, нефункциональным, кроссбраузерным, смоук, регрессионным и другими

тестированиями;

— Владею техниками тест-дизайна (классы эквивалентности/граничные значения/попарное тестирование и

тд);

— Имею опыт работы с Jira и Яндекс.Трекером;

— Имею опыт работы с JavaScript;

— Знания и понимания методологий тестирования и разработки, а так же жизненного цикла ПО;

— Владею разработкой/поддержкой/актуализацией планов тестирования, тестовых сценариев;

— Имею глубокий опыт тестирования мобильных приложений под iOS/Android/Windows Phone ;

— Опыт работы с HTML/CSS/XML/JSON;

— Имею опыт перехвата/анализа/подмены запросы через снифферы (Charles);

— Имею опыт работы с Postman/AndroidStudio/Cygwin64 Terminal;

— Имею понимание в работе с консолью браузеров DevTools;