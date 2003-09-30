Начинающий верстальщик

Привіт, мене звати Діма і я люблю створювати сайти та веб-додатки! Я прагну отримувати високоякісні, візуально привабливі та функціональні результати з найважливішою метою – забезпечити приємний досвід користувача. Я зацікавився веб-розробкою рік тому, коли спробував написати свій перший веб-сайт. З тих пір я вивчаю мови розмітки і зараз активно вивчаю інші технології!

Зараз я активно вивчаю такі інструменти розробки, як React, Redux RTK, Next.js і TypeScript, а в майбутньому я також хочу ознайомитися з такими технологіями, як бази даних та їх взаємодія (MongoDB тощо), PHP та інші back-end технології (звичайно, на додаток до front-end). Я активно шукаю свою першу роботу, щоб отримати практичний досвід розробки, а також можливість працювати в команді з іншими ентузіастами-однодумцями.

Ось кілька технологій, які я зараз вивчаю:

JavaScript (ES6+)

React

Redux Toolkit

TypeScript

Next.js

Tailwind CSS

Ant Design

... and more



Мій портфоліо веб-сайт з моїми проєктами та інформацією про мене: https://dmytro-yurin-portfolio.vercel.app/

Мій Github Profile: https://github.com/denvudd