denwasa77753

Требуется написать отзывы для наполнения сайтов на площадке Айвито. Ищем креативных авторов с опытом в создании качественного контента. Обеспечьте оригинальность и соответствие требованиям площадки.
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Требуется написать отзывы для наполнения сайтов. Задача включает переписку с использованием действующего аккаунта. Ожидается качественный и оригинальный контент.Наполнение сайтов20 заявокЗакрытгод назад
Задача включает работу с аккаунтом сайта Авито, переписку с оператором, написание отзывов и анализ предоставляемых услуг. Ожидается качественное выполнение всех этапов для повышения репутации аккаунта.Наполнение сайтов10 заявокЗакрытгод назад
Требуется наполнение сайтов отзывами на платформе Айвито. Работа включает использование действующего аккаунта, переписку и следование рекомендациям. Объем работы небольшой, акцент на точности выполнения задач без лишней инициативы.Наполнение сайтов7 заявокЗакрытгод назад
Необходимо наполнить сайты отзывами на платформе Айвито. Задача включает работу по ссылкам, анализ существующих отзывов и ведение переписки. Ожидается качественный подход к заполнению контента.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытгод назад