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Игорь Зинченко
denzel_94
denzel_94
30 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Сайты под ключ/Адаптивная верстка/Веб-программирование - дешего и быстро!
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Панферов
saymon-kkd
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов
(-5)
$16
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника
Отличный исполнитель, все сделал в назначенный срок, плюс еще и формы запрограммировал. Рекомендую!
четкое ТЗ, почти вовремя оплата, рекомендую
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Отзывы заказчиков
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