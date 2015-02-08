denzel_94

Игорь Зинченко denzel_94

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сайты под ключ/Адаптивная верстка/Веб-программирование - дешего и быстро!

Отзывы заказчиков

saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)
$16
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника
Отличный исполнитель, все сделал в назначенный срок, плюс еще и формы запрограммировал. Рекомендую!
четкое ТЗ, почти вовремя оплата, рекомендую
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