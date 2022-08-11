Привет!

Меня зовут Данил, я веб-дизайнер из Москвы.

Основные этапы работы над дизайном:

- Анализ целевой аудитории

- Анализ конкурентов

- Разработка прототипа сайта

- Подборка шрифтов и цветовой гаммы

- Разработка дизайна в Figma

- Подготовка адаптивов

Создаю дизайн:

- Корпоративных сайтов

- Интернет-магазинов

- Лендингов

Схема работы:

1. Обсуждение ТЗ и заполнение брифа

2. Разработка прототипа

3. Предоплата после утвержденного прототипа

4. Делаю первый экран сайта и отправляю его на согласование

5. После согласования главной, выполняю дизайн остальных страниц

6. После согласования всего дизайна, делаю адаптивы

7. Презентация всего проекта

8. Оплата остальной части суммы

9. Высылаю ссылку на макет

Правки

Все правки бесплатные.

Контакты:

Telegram: @depayr

Instagram: depayr