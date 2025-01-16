Слава Україні🙂
Я Веб-дизайнер Юрій. Досвід в проектуванні веб-дизайну 2 роки
Новим клієнтам знижка -50%
Робочий графік:
Пн – Нд: 12:00 до 23:00
консультуйтесь безкоштовно
Постійно вчуся і слідкую за трендами, щоб створювати продукти швидше, краще і легше.
Щоб здавати проекти вчасно, я дотримуюся принципу незсувних дедлайнів.
Допомагаю бізнесу вийти на новий рівень🤑
Мої послуги🔥 :
Створення макетів та прототипів веб-сторінок
Розробка дизайну веб-сайтів та мобільних застосунків
Пропрацювання UI/UX структури сайтів будь-якої складності
Аудит сайту на наявність маркетингових, технічних та юзабіліті помилок, а також подальше їх виправлення.
Працюємо до останьої аргументованої правки😊
Технології і программи, якими я володію:
• HTML • CSS
• Adobe After Effects
• Figma
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Webflow
Середня вартість проекту точну вартість можна сформувати тільки після ознайомлення з ТЗ :
Дизайн:
- Landing — від 5000₴ за проект ;
- Сайт-візитка, каталог — від 8 000₴ за проект ;
- Інтернет магазин - від 15 000₴ за проект ;
Графічний дизайн:
Банер — від 500₴ за проект ;
Дизайн візиток — від 500₴ за проект ;
Логотип — від 1500₴ , надаю 3 варіанти ;
Фірмовий стиль — від 4000₴ за проект.
Формат оплати:
Є Фіксована і погодинна оплата
Передоплата 50% + пост оплата 50%
Об'ємні проекти можна розділити на етапи з оплатою
Робота через сейф на сервісі
Варіанти оплата:
Карта українського банку Visa / MasterCard.
Приват24, monobank.
SWIFT-платіж.
PayPal.
Wise (TransferWise).
Payoneer.
USDT (Binance).
Payeer.
Безпечна угода на сайті
Зв'язок зі мною:
Якщо у вас є цікавий проект, ви можете написати мені в особисті повідомлення на сервісі
За необхідністю, в майбутньому ми можемо обрати найбільш зручну платформу
для зв'язку та продовжити спілкування там😉
Портфолио
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