🫣Обережно, Тільки ефективний дизайн🤑: Лендінги, Сайти ui/ux ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Слава Україні🙂

Я Веб-дизайнер Юрій. Досвід в проектуванні веб-дизайну 2 роки

Новим клієнтам знижка -50%

Робочий графік:

Пн – Нд: 12:00 до 23:00

консультуйтесь безкоштовно

Постійно вчуся і слідкую за трендами, щоб створювати продукти швидше, краще і легше.

Щоб здавати проекти вчасно, я дотримуюся принципу незсувних дедлайнів.





Допомагаю бізнесу вийти на новий рівень🤑

Мої послуги🔥 :

Створення макетів та прототипів веб-сторінок

Розробка дизайну веб-сайтів та мобільних застосунків

Пропрацювання UI/UX структури сайтів будь-якої складності

Аудит сайту на наявність маркетингових, технічних та юзабіліті помилок, а також подальше їх виправлення.

Працюємо до останьої аргументованої правки😊

Технології і программи, якими я володію:

• HTML • CSS

• Adobe After Effects

• Figma

• Adobe Illustrator

• Adobe Photoshop

• Webflow

Середня вартість проекту точну вартість можна сформувати тільки після ознайомлення з ТЗ :

Дизайн:

- Landing — від 5000₴ за проект ;

- Сайт-візитка, каталог — від 8 000₴ за проект ;

- Інтернет магазин - від 15 000₴ за проект ;



Графічний дизайн:

Банер — від 500₴ за проект ;

Дизайн візиток — від 500₴ за проект ;

Логотип — від 1500₴ , надаю 3 варіанти ;

Фірмовий стиль — від 4000₴ за проект.

Формат оплати:

Є Фіксована і погодинна оплата

Передоплата 50% + пост оплата 50%

Об'ємні проекти можна розділити на етапи з оплатою

Робота через сейф на сервісі

Варіанти оплата:

Карта українського банку Visa / MasterCard.

Приват24, monobank.

SWIFT-платіж.

PayPal.

Wise (TransferWise).

Payoneer.

USDT (Binance).

Payeer.

Безпечна угода на сайті

Зв'язок зі мною:

Якщо у вас є цікавий проект, ви можете написати мені в особисті повідомлення на сервісі

За необхідністю, в майбутньому ми можемо обрати найбільш зручну платформу

для зв'язку та продовжити спілкування там😉