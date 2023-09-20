Я маю досвід у ретуші фотографій, створенні арт-композицій та таймлапсів. Я володію навичками роботи з програмами Adobe Photoshop, Lightroom, Sony Vegas та Paint Tool Sai.
Я вмію обробляти фотографії, забезпечуючи їм бажаний ефект. Я можу ретушувати шкіру, видаляти зайві предмети та створювати арт-композиції, що надають фотографіям додаткового значення. Я також можу створювати таймлапси з кадрів, що робить зйомку більш цікавою та зрозумілою.
Крім того, мій досвід включає створення 2D артів на основі фотографій людей. Я володію навичками малювання та графічного дизайну, що дозволяє мені створювати красиві та оригінальні 2D арти з фотографій.
Я готовий виконувати ваші проекти та забезпечити їх високу якість та професійний рівень. Зв'яжіться зі мною, щоб дізнатися більше про мої послуги та переглянути мої роботи!
Портфолио
- Видалення об'єктів з фотографії5 просмотров
- Створення логотипів2 просмотра
- 2D ПОРТРЕТ АРТ2 просмотра
- Обробка фотографії з фоном війни.2 просмотра