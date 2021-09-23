Журналист с опытом. Пишу часто и на разные темы.

Здравствуйте, меня зовут Данил Деркаев.

Я профессионально занимаюсь написанием текстов любой тематики, любой сложности и любого стиля. Создам от продающих текстов до информационных заметок или статей. Опыт работы в подобной сфере более пяти лет, журналистское образование. Обещаю выполнить поставленную задачу в кротчайшие сроки и гарантирую качество.

Опыт работы: журналист на телевидении (3 года), пресс-служба МЧС (по настоящее время), контент-менеджер в ООО "Новинфо", город Санкт-Петербург (1 год).