Веб-дизайнер на Тильде, комплексная разработка сайта.

Добрый день. Меня зовут Лада.

Я разрабатываю сайты для компаний, благодаря которым эффективность продукта повышается и становится более привлекательной для потенциальных клиентов.

Могу разработать:

— Одностраничник (лендинг);

— Многостраничник;

— Интернет-магазин;

— Сайт-портфолио;

— Редизайн сайта или полноценный ребрендинг;

— Презентацию, гайд, креативы;

Преимущества работы со мной:

— Я постоянно на связи;

— Готова эффективно разрешить вашу задачу;

— Отчетность и своевременное выполнение работы это моё призвание;

Как и с чем работаю:

— Figma(дизайн-макеты сайта, креативы, баннеры)

— Tilda (полноценная разработка сайта на стандартных или уникальных блоках, анимация, HTML, SEO, технические настройки)

Как мы с вами будем сотрудничать:

Бесплатная консультация:

— Мы с вами созваниваемся, проводим брифинг и обсуждаем главные задачи вашего сайта.Также я расскажу о нашем сотрудничестве и этапах разработки будущего сайта/крео/баннера/гайда/презентации и др.

Также буду рада сотрудничеству с командой, которой нужен веб-дизайнер)

По ссылке вы сможете ознакомиться с моими последними проектами:

http://my.face.studio.tilda.ws/

http://sonicspace77777.tilda.ws

Связь со мной:

Telegram @desiLY

WhatsApp: 89878766863