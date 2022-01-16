Добрый день. Меня зовут Лада.
Я разрабатываю сайты для компаний, благодаря которым эффективность продукта повышается и становится более привлекательной для потенциальных клиентов.
Могу разработать:
— Одностраничник (лендинг);
— Многостраничник;
— Интернет-магазин;
— Сайт-портфолио;
— Редизайн сайта или полноценный ребрендинг;
— Презентацию, гайд, креативы;
Преимущества работы со мной:
— Я постоянно на связи;
— Готова эффективно разрешить вашу задачу;
— Отчетность и своевременное выполнение работы это моё призвание;
Как и с чем работаю:
— Figma(дизайн-макеты сайта, креативы, баннеры)
— Tilda (полноценная разработка сайта на стандартных или уникальных блоках, анимация, HTML, SEO, технические настройки)
Как мы с вами будем сотрудничать:
Бесплатная консультация:
— Мы с вами созваниваемся, проводим брифинг и обсуждаем главные задачи вашего сайта.Также я расскажу о нашем сотрудничестве и этапах разработки будущего сайта/крео/баннера/гайда/презентации и др.
Также буду рада сотрудничеству с командой, которой нужен веб-дизайнер)
По ссылке вы сможете ознакомиться с моими последними проектами:
http://my.face.studio.tilda.ws/
http://sonicspace77777.tilda.ws
Связь со мной:
Telegram @desiLY
WhatsApp: 89878766863