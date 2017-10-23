Разработка дизайна сайтов

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов под заказ. .

Разработка визиток, копирование.

Работаю только по Тех, заданию, цените своё время.

За не принявшие работы (брошенные) взимается 25 % от стоймости проекта

ICQ: 711461480

E-mail: [email protected]

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Статус: свободна