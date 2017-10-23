Илона Восорева design-vosorevadesign-vosoreva
36 летРоссия/Липецк
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка дизайна сайтов
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов под заказ. .
Разработка визиток, копирование.
Работаю только по Тех, заданию, цените своё время.
За не принявшие работы (брошенные) взимается 25 % от стоймости проекта
ICQ: 711461480
E-mail: [email protected]
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Статус: свободна
Действие аккаунта приостановлено!
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