Дизайн афиш, постеров, меню, визиток, буклетов, анкет, книг

Если вы ищете человека, который мог бы интересно оформить постер, ресторанное меню, афишу, сверстать буклет или небольшую книжку, обращайтесь:)

Примеры моих работ смотрите в портфолио)