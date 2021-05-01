design2021

Коробейникова design2021

 
45 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн афиш, постеров, меню, визиток, буклетов, анкет, книг

Если вы ищете человека, который мог бы интересно оформить постер, ресторанное меню, афишу, сверстать буклет или небольшую книжку, обращайтесь:) 

Примеры моих работ смотрите в портфолио)