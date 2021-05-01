Дизайн афиш, постеров, меню, визиток, буклетов, анкет, книг
Если вы ищете человека, который мог бы интересно оформить постер, ресторанное меню, афишу, сверстать буклет или небольшую книжку, обращайтесь:)
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Портфолио
- Буклет на музыкальный альбом группы Tame Impala76 просмотров
- Два варианта оформления стихотворения45 просмотров
- Постер на CD диск джазмена43 просмотра
- Обложка на книгу63 просмотра
- Постер о наборе в проект для учебного заведения28 просмотров
- Афиша событий для джаз клуба14 просмотров
- Рекламный постер для учебного заведения22 просмотра