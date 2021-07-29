Дмитрий Пастушенко design_dmtrdesign_dmtr
Привет, мое имя Дмитрий. И я создам сайт, который будет говорить с вашей целевой аудиторией на одном языке.
Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам🚀
Мой опыт работы в разработке более 4 лет.
Как связаться?
WhatsApp 턀 Telegram 턀 Viber:
+7 (922) 892-63-75
✉ metamodernn[собака]gmail.com
Люблю свое дело до безумия, и мои клиенты это ценят!
Обожаю адаптивность и современность в сайтах, чего и добиваюсь при разработке своих проектов.
Не деру с заказчика последние деньги, тем самым даю возможность завести сайт не только богатым людям ;)
Я делаю:⟶ Дизайн проектов любого уровня сложности
⟶ Сайт любого уровня сложности (от landing page, до корпоративного сайта)
⟶ Удобное управление сайтом
⟶ SEO оптимизация - быстрая загрузка и мобильные версии
⟶ Поддержка по работе в админ. панели
⟶ Адаптация сайта
⟶ Анимации
⟶ Прямой исполнитель – без посредников!
⟶ Настройка Я.Директ, Google Adwords
⟶ Реклама Яндекс
Знаю и изучаю:- стек HTML, CSS, JS;
- SASS;
- Bootstrap;
- БЭМ;
- React;
- WordPress;
Заказав у меня проект, Вы получите:✔ Классный, современный дизайн
✔ Логичный и понятный интерфейс
✔ Проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне)
✔ Возможность встретиться (я готов на ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ в Самаре)
Пару слов о принципах моей работы:- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена.
- Всегда на связи. В разумных пределах
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