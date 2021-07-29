Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Привет, мое имя Дмитрий. И я создам сайт, который будет говорить с вашей целевой аудиторией на одном языке.

Дополню его фирменным стилем, помогающим вашим продажам🚀

Мой опыт работы в разработке более 4 лет.

Как связаться?

WhatsApp 턀 Telegram 턀 Viber:

 +7 (922) 892-63-75

✉ metamodernn[собака]gmail.com

Группа VK(портфолио)

Люблю свое дело до безумия, и мои клиенты это ценят!

Обожаю адаптивность и современность в сайтах, чего и добиваюсь при разработке своих проектов.

Не деру с заказчика последние деньги, тем самым даю возможность завести сайт не только богатым людям ;)

Я делаю:

⟶ Дизайн проектов любого уровня сложности

⟶ Сайт любого уровня сложности (от landing page, до корпоративного сайта)

⟶ Удобное управление сайтом

⟶ SEO оптимизация - быстрая загрузка и мобильные версии

⟶ Поддержка по работе в админ. панели

⟶ Адаптация сайта

⟶ Анимации

⟶ Прямой исполнитель – без посредников!

⟶ Настройка Я.Директ, Google Adwords

⟶ Реклама Яндекс

Знаю и изучаю:- стек HTML, CSS, JS;

- SASS;

- Bootstrap;

- БЭМ;

- React;

- WordPress;

Заказав у меня проект, Вы получите:

✔ Классный, современный дизайн

✔ Логичный и понятный интерфейс

✔ Проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне)

✔ Возможность встретиться (я готов на ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ в Самаре)

Пару слов о принципах моей работы:

- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена.

- Всегда на связи. В разумных пределах