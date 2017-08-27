design_kungur

Ксения Серовикова design_kungur

 
34 годаРоссия/Кунгур
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Предлагаю услуги по разработке логотипов, визиток, буклетов, приглашений, брошюр, листовок, календарей, афиш, и прочей полиграфии.

Здравствуйте!

Рада предложить Вам дизайн полиграфической продукции.

Разработаю или подготовлю в печать любую полиграфическую продукцию:

- Визитки

- Буклеты

- Плакаты

- Листовки

- Этикетки

- Сертификаты

- Флаера

- Календари

- Обложки

- Меню

- Приглашения

- Журналы

- Блокноты

- Фирменный стиль

Отличное знание компьютера, программ: Corel Draw, Photoshop, Adobe in Design.

Оплата через Яндекс Деньги, карту Сбербанка

Связаться со мной вы можете:

по почте [email protected]

Буду рада сотрудничеству.

С уважением Ксения.

Photoshop
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Отзывы заказчиков
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Создать макет книги и обложку
Хороший исполнитель, рекомендую
Приятное сотрудничество! Предельно четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв