Предлагаю услуги по разработке логотипов, визиток, буклетов, приглашений, брошюр, листовок, календарей, афиш, и прочей полиграфии.
Здравствуйте!
Рада предложить Вам дизайн полиграфической продукции.
Разработаю или подготовлю в печать любую полиграфическую продукцию:
- Визитки
- Буклеты
- Плакаты
- Листовки
- Этикетки
- Сертификаты
- Флаера
- Календари
- Обложки
- Меню
- Приглашения
- Журналы
- Блокноты
- Фирменный стиль
Отличное знание компьютера, программ: Corel Draw, Photoshop, Adobe in Design.
Оплата через Яндекс Деньги, карту Сбербанка
Связаться со мной вы можете:
по почте [email protected]
Буду рада сотрудничеству.
С уважением Ксения.
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Портфолио
- Модуль в газету162 просмотра
- Модуль в газету182 просмотра
- Модуль в газету176 просмотров
- Флаер166 просмотров
- Флаер139 просмотров
- Флаер177 просмотров
- Флаер193 просмотра
- Листовка171 просмотр
- Листовка153 просмотра
- Листовка171 просмотр
- Листовка290 просмотров
- Плакаты142 просмотра
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель, рекомендую
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество! Предельно четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую!