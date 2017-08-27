Предлагаю услуги по разработке логотипов, визиток, буклетов, приглашений, брошюр, листовок, календарей, афиш, и прочей полиграфии.

Здравствуйте!

Рада предложить Вам дизайн полиграфической продукции.

Разработаю или подготовлю в печать любую полиграфическую продукцию:

- Визитки

- Буклеты

- Плакаты

- Листовки

- Этикетки

- Сертификаты

- Флаера

- Календари

- Обложки

- Меню

- Приглашения

- Журналы

- Блокноты

- Фирменный стиль

Отличное знание компьютера, программ: Corel Draw, Photoshop, Adobe in Design.

Оплата через Яндекс Деньги, карту Сбербанка

Связаться со мной вы можете:

по почте [email protected]

Буду рада сотрудничеству.

С уважением Ксения.