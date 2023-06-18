Дизайн Mascot и eSports логотипов

Привет! Добро пожаловать на мою страницу!

Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип в стиле MASCOT и eSports, я с радостью разработаю его дизайн.

Ниже можно ознакомиться с некоторыми нюансами работы со мной:



Режим работы:



Я на связи ежедневно с 09:00 до 21:00 часов.

Рабочие дни: пн - пт. Выходные дни: суббота, воскресенье.



Связаться со мной можно через Telegram, внутренний чат биржы или почту.



Email: [email protected]

Telegram: @PawelPoplawsky



Вы получите:

- Исходник в программе Adobe Illustrator (AI, SVG);

- Исходник для печати (AI, SVG);

- Логотип на цветном и прозрачном фоне (PNG, JPEG);

- Правки бесплатны до утверждения логотипа ( после утверждения логотипа — доп. оплата ).



Какая информация мне потребуется от вас (ваше ТЗ):

- Для чего логотип;

- Желаемая цветовая палитра и элементы в логотипе;

-Понравившиеся работы (логотипы которые вам понравились — по возможности);

-Любая дополнительная информация приветствуется.



Услуга включает:

Высокое разрешение

Исходники

Количество логотипов: 1



Срок выполнения: 1-2 дня

Вид: Новый логотип

Стиль: Плоский

Создание логотипа: С нуля

Схема работы:

1. Получение от заказчика ТЗ или отправка ему брифа (в случае отсутствия ТЗ).

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в одном из выше перечисленных мессенджерах).

3. Предоплата 25% от стоимости заказа.

4. В оговоренный срок я высылаю вариант лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 25% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.

6. Корректировка выбранного лого, утверждение.

7. Доплата, оставшихся 75% от стоимости заказа. Отправка исходников заказчику ( По мимо выше указанных форматов исходников также могу отправлять в форматах cdr, eps).



В случае конфликтных ситуаций, я в качестве компенсации за свой труд, выполненный согласно ТЗ и потраченное время, оставляю 25% от стоимости бюджета. К счастью, таких ситуаций пока что не было и не хочу начинать!