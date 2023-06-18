Привет! Добро пожаловать на мою страницу!
Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип в стиле MASCOT и eSports, я с радостью разработаю его дизайн.
Ниже можно ознакомиться с некоторыми нюансами работы со мной:
Режим работы:
Я на связи ежедневно с 09:00 до 21:00 часов.
Рабочие дни: пн - пт. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Связаться со мной можно через Telegram, внутренний чат биржы или почту.
Email: [email protected]
Telegram: @PawelPoplawsky
Вы получите:
- Исходник в программе Adobe Illustrator (AI, SVG);
- Исходник для печати (AI, SVG);
- Логотип на цветном и прозрачном фоне (PNG, JPEG);
- Правки бесплатны до утверждения логотипа ( после утверждения логотипа — доп. оплата ).
Какая информация мне потребуется от вас (ваше ТЗ):
- Для чего логотип;
- Желаемая цветовая палитра и элементы в логотипе;
-Понравившиеся работы (логотипы которые вам понравились — по возможности);
-Любая дополнительная информация приветствуется.
Услуга включает:
Высокое разрешение
Исходники
Количество логотипов: 1
Срок выполнения: 1-2 дня
Вид: Новый логотип
Стиль: Плоский
Создание логотипа: С нуля
Схема работы:
1. Получение от заказчика ТЗ или отправка ему брифа (в случае отсутствия ТЗ).
2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в одном из выше перечисленных мессенджерах).
3. Предоплата 25% от стоимости заказа.
4. В оговоренный срок я высылаю вариант лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 25% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.
6. Корректировка выбранного лого, утверждение.
7. Доплата, оставшихся 75% от стоимости заказа. Отправка исходников заказчику ( По мимо выше указанных форматов исходников также могу отправлять в форматах cdr, eps).
В случае конфликтных ситуаций, я в качестве компенсации за свой труд, выполненный согласно ТЗ и потраченное время, оставляю 25% от стоимости бюджета. К счастью, таких ситуаций пока что не было и не хочу начинать!
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