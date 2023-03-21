Стильный дизайн и оформление от представителя нового поколения с креативным мышлением. UX/UI

Привет,

меня зовут Сабина.

Я жила в 4 странах, сейчас живу в Словакии. (говорю на 5 языках)

Я веб-дизайнер.

Делаю дизайн сайтов, баннеров, дизайн интерфейсов, визитных карточек.

Работаю с Figma.

У меня большая насмотренность, вкус и эстетическое представление, так как я еще SMM-менеджер и content creator. Качественно и стильно выполняю работу. Учитываю все пожелания клиента.

Помогаю также с переводом. Языки:

Русский, Казахский - родной язык

Английский - на уровне носителя

Словацкий - B2

Немецкий - B1

Также есть опыт в digital marketing, SMM, Copywriting, преподавании английского языка.

Контакты:

Telegram : @heureuxy

Спасибо за внимание!