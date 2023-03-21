Сабина designbysabinedesignbysabine
23 годаСловакия/Братислава
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Стильный дизайн и оформление от представителя нового поколения с креативным мышлением. UX/UI
Привет,
меня зовут Сабина.
Я жила в 4 странах, сейчас живу в Словакии. (говорю на 5 языках)
Я веб-дизайнер.
Делаю дизайн сайтов, баннеров, дизайн интерфейсов, визитных карточек.
Работаю с Figma.
У меня большая насмотренность, вкус и эстетическое представление, так как я еще SMM-менеджер и content creator.
Качественно и стильно выполняю работу.
Учитываю все пожелания клиента.
Помогаю также с переводом. Языки:
Русский, Казахский - родной язык
Английский - на уровне носителя
Словацкий - B2
Немецкий - B1
Также есть опыт в digital marketing, SMM, Copywriting, преподавании английского языка.
Контакты:
Telegram : @heureuxy
Спасибо за внимание!
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