designechaeva

Веб-дизайн,цепляющий глаз

✔Оформлю соцсети полностью(вконтакте,инстаграм,фейсбук и тд)✔Задизайню любые файлы(презентации,трекеры,чек-листы,планеры)✔Разработаю дизайн флаеров,рекламных плакатов,баннеров✔Создам визитки,прайс-листы,сертификаты,резюме✔Сотрудничаю как с компаниями,так и с отдельными клиентами ✏Окончила курсы веб-дизайна✏Много свободного времени✏Следую трендам✏Предлагаю идеи✏Учитываю все пожелания заказчика✏Готова к постоянному сотрудничеству👉Моё портфолио https://drive.google.com/file/d/12LU1MR76a6LWhIrMWgga4ImN84gHxNzW/view?usp=sharing👉Мой аккаунт в Инстаграм @webryle👉Для связи telegram/WA 89523577656И буду рада обратной связи☺