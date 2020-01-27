designechaeva

Мария Нечаева designechaevadesignechaeva
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн,цепляющий глаз
✔Оформлю соцсети полностью(вконтакте,инстаграм,фейсбук и тд)✔Задизайню любые файлы(презентации,трекеры,чек-листы,планеры)✔Разработаю дизайн флаеров,рекламных плакатов,баннеров✔Создам визитки,прайс-листы,сертификаты,резюме✔Сотрудничаю как с компаниями,так и с отдельными клиентами ✏Окончила курсы веб-дизайна✏Много свободного времени✏Следую трендам✏Предлагаю идеи✏Учитываю все пожелания заказчика✏Готова к постоянному сотрудничеству👉Моё портфолио https://drive.google.com/file/d/12LU1MR76a6LWhIrMWgga4ImN84gHxNzW/view?usp=sharing👉Мой аккаунт в Инстаграм @webryle👉Для связи telegram/WA 89523577656И буду рада обратной связи☺
Действие аккаунта приостановлено!