Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн для лендингов, онлайн-магазинов, корпоративных сайтов. А также делаю сайты под ключ в Тильде.

Работаю в:

- Adobe Photoshop

- Figma

- Tilda

Моё портфолио: https://www.behance.net/designer_nat