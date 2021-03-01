Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Наталья, я веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн для лендингов, онлайн-магазинов, корпоративных сайтов. А также делаю сайты под ключ в Тильде.
Работаю в:
- Adobe Photoshop
- Figma
- Tilda
Моё портфолио: https://www.behance.net/designer_nat
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Портфолио
- Онлайн-школа Лендинг Промо-сайт78 просмотров
- Лендинг Фитнес-интенсив70 просмотров
- Сайт музыкальной школы | Voice of music school65 просмотров
- Юридическая компания «ЮСИП» Tilda56 просмотров
- Online shop | Интернет-магазин купальников39 просмотров
- Интернет-магазин для зоомагазина37 просмотров
- Лендинг для сервиса доставки цветов82 просмотра
- Сайт для магазина пончиков72 просмотра
- Дизайн лендинга для компании по продаже мебели68 просмотров