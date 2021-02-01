Приветствую вас!

Меня зовут Илья. Я графический дизайнер. Для меня это не просто работа, это настоящее увлечение, поэтому к своей работе я отношусь с большим трепетом и вкладываю всего себя в каждый проект. Создаю стильные, долгоиграющие логотипы и фирменные стили на их основе с нуля без использования стоковых изображений. Мои лого могут следовать модным тенденциям, или же стандартам нестареющей классики, как пожелаете вы. Но и те, и другие будут красивой и постоянной обложкой вашего дела. Ведь вам же не нужно вкладывать массу времени и денег в такой фирменный знак, который устареет уже завтра.

Я работаю в следующих направлениях:

- разработка логотипов, фирменного стиля;

- баннеры;

- визитки;

- полиграфический дизайн.

Плюсы работы со мной:

- исправлю возможные ошибки, которые не были найдены в процессе работы, абсолютно бесплатно;

- постоянно на связи;

- работаю быстро;

- внимательно вас выслушаю и учту любые ваши пожелание;

- по итогу нашего сотрудничества получите отличного дизайнера, готового работать на долгосрочной основе.

Что вы получите в итоге работы со мной:

- увеличение продаж;

- стильный внешний вид вашего предприятия или продукта;

- повышение имиджа;

- лояльность клиентов.

Если вам нужен узнаваемый логотип, причем настолько, чтобы его можно было определить всего лишь по внешним очертаниям, то свяжитесь со мной, сделаю в срок и в лучшем виде.

Моё портфолио:

https://freelance.ru/designerelijah

Контакты для связи:

e-mail: [email protected]

Телеграм: designer_elijah

Инстаграм: designer_elijah

ВК: vk.com/designer.elijah

Skype: yuki.isami

Whatsapp: 380956879190

Viber: 380956879190

Я на других площадках:

freelancehunt.com/freelancer/designerelijah.html

freelance.ua/user/designerelijah/

freelance.ru/designerelijah

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