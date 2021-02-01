Приветствую вас!
Меня зовут Илья. Я графический дизайнер. Для меня это не просто работа, это настоящее увлечение, поэтому к своей работе я отношусь с большим трепетом и вкладываю всего себя в каждый проект. Создаю стильные, долгоиграющие логотипы и фирменные стили на их основе с нуля без использования стоковых изображений. Мои лого могут следовать модным тенденциям, или же стандартам нестареющей классики, как пожелаете вы. Но и те, и другие будут красивой и постоянной обложкой вашего дела. Ведь вам же не нужно вкладывать массу времени и денег в такой фирменный знак, который устареет уже завтра.
Я работаю в следующих направлениях:
- разработка логотипов, фирменного стиля;
- баннеры;
- визитки;
- полиграфический дизайн.
Плюсы работы со мной:
- исправлю возможные ошибки, которые не были найдены в процессе работы, абсолютно бесплатно;
- постоянно на связи;
- работаю быстро;
- внимательно вас выслушаю и учту любые ваши пожелание;
- по итогу нашего сотрудничества получите отличного дизайнера, готового работать на долгосрочной основе.
Что вы получите в итоге работы со мной:
- увеличение продаж;
- стильный внешний вид вашего предприятия или продукта;
- повышение имиджа;
- лояльность клиентов.
Если вам нужен узнаваемый логотип, причем настолько, чтобы его можно было определить всего лишь по внешним очертаниям, то свяжитесь со мной, сделаю в срок и в лучшем виде.
Моё портфолио:
https://freelance.ru/designerelijah
Контакты для связи:
e-mail: [email protected]
Телеграм: designer_elijah
Инстаграм: designer_elijah
Skype: yuki.isami
Whatsapp: 380956879190
Viber: 380956879190
Я на других площадках:
freelancehunt.com/freelancer/designerelijah.html
freelance.ua/user/designerelijah/
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