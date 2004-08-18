Необходим специалист в С++ и Flash для решения одной не сложной задачи по разработки одной вспомогательной программы. Вкратце, суть программы проста, есть некое изображение (картина, фотография) и к ней пользователь должен подобрать нужную раму (багет) ...
Я предлагаю, свои услуги в следующих областях:
- веб-разработка, веб-программирование, веб-дизайн,
- 3d-моделирование и анимация,
- полиграфия,
- обработка и создание видео роликов, видео презентаций, рекламных роликов.
По каждому из заявленным мной пунктов есть конкретные мои примеры,
которые Вы в любой момент можете посмотреть на моем сайте http://www.design-k.ru
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принятых мной в работе, существенно облегчающих взаимодействие
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- $400Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад