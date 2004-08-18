designk

Гость designk

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Я предлагаю, свои услуги в следующих областях:

- веб-разработка, веб-программирование, веб-дизайн,

- 3d-моделирование и анимация,

- полиграфия,

- обработка и создание видео роликов, видео презентаций, рекламных роликов.

По каждому из заявленным мной пунктов есть конкретные мои примеры,

которые Вы в любой момент можете посмотреть на моем сайте http://www.design-k.ru

Также там Вы найдете и другую информацию обо мне и некоторых принципах

принятых мной в работе, существенно облегчающих взаимодействие

и гарантирующие качественное

исполнение заказа и самое главное - выгодное для Вас.

Уверен что вы обязательно остановите свой выбор

на профессионализме, качестве и выгодной цене!

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