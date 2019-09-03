designrakovskiy

Принимаю заказы с Пн. - Вс. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени )
Стек работ:
дизайн:
- лендинг пейдж
- дизайн сайтов (интернет-магазины, лендинги, портфолио, визитка, биржи)
- логотипы
- баннеры
- афиши
- и многое другое.
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Bootstrap 3.
LESS/SCSS
GulpJS
Git
Parallax scrolling.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Использование спрайтов.
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
Программирование любого уровня сложности и любых вариаций
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========ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА======
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Схема работы по проектам:
1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости, сроков, обговариваем все задачи.
2. Вы, заказчик =) производите предоплату 50%.
3. Выполнение работы. Я назначаю срок, когда будет готов образец.
4. В назначенный день высылаю образец, затем вносим правки, дополнения если нужны. Правки в разумных пределах.
5. Согласовываем итоговый результат.
6. Вы производите остаток оплаты (БЕЗ протекций)
7. После получения оплаты, я высылаю Вам исходники.
8. После успешного сотрудничества, обмениваемся отзывами!
Всё, задача выполнена =)
Если вы приняли меня как исполнителя проекта, значит вы согласны на условия, которые описаны выше.
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Что Вы получите, выбрав меня исполнителем:
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1. Снятие головной боли со структурой проекта - я помогу Вам структурировать всю информацию, разложив всё по полочкам
2. Помощь в составлении проектной документации - теперь Вам достаточно только ответить на мои вопросы и утвердить готовое ТЗ/бриф
3. Экономию времени на подборе участников проекта - я помогу Вам подобрать квалифицированных исполнителей или сам выполню Ваш проект под ключ.
4. Сохранение Ваших сил при написании продающего текста - я помогу написать для Вас все продающие тексты на сайте, а Вы сравните уровень конверсии "до и после".
5. Избавление от опасений о срыве сроков проекта благодаря моим Гарантиям выполнения проекта в срок
6. Высвобождение до 50% Вашего времени по проекту за счёт использования мной эксклюзивной технологии работы над проектом
7. Экономию затрат на 25%-40% по сравнению с работой веб-студии.
ПРЕДОПЛАТА:
Проекты до 300$ - предоплата 50%.
Проекты до 800$ - предоплата 25%.
Проекты свыше 800 - индивидуально.
Также, обещаю Вам:
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1. Положительные эмоции от взаимодействия с профессионалом
2. Уверенность в успехе проекта, подкреплённую профессионализмом исполнителя
3. Позитив в процессе взаимодействия по проекту
4. Уверенность в Квалифицированной помощи с продвижением сайта в Интернете
5. Круглосуточная техническая Поддержка Вашего сайта 365х24х7
6. Удовольствие от работы вашего проекта