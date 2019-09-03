designrakovskiy

Быстро , Качественно , Дешего!

Принимаю заказы с Пн. - Вс. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени )

Стек работ:

дизайн:

- лендинг пейдж

- дизайн сайтов (интернет-магазины, лендинги, портфолио, визитка, биржи)

- логотипы

- баннеры

- афиши

- и многое другое.

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Программирование любого уровня сложности и любых вариаций

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========ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА======

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Схема работы по проектам:

1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости, сроков, обговариваем все задачи.

2. Вы, заказчик =) производите предоплату 50%.

3. Выполнение работы. Я назначаю срок, когда будет готов образец.

4. В назначенный день высылаю образец, затем вносим правки, дополнения если нужны. Правки в разумных пределах.

5. Согласовываем итоговый результат.

6. Вы производите остаток оплаты (БЕЗ протекций)

7. После получения оплаты, я высылаю Вам исходники.

8. После успешного сотрудничества, обмениваемся отзывами!

Всё, задача выполнена =)

Если вы приняли меня как исполнителя проекта, значит вы согласны на условия, которые описаны выше.

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Что Вы получите, выбрав меня исполнителем:

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1. Снятие головной боли со структурой проекта - я помогу Вам структурировать всю информацию, разложив всё по полочкам

2. Помощь в составлении проектной документации - теперь Вам достаточно только ответить на мои вопросы и утвердить готовое ТЗ/бриф

3. Экономию времени на подборе участников проекта - я помогу Вам подобрать квалифицированных исполнителей или сам выполню Ваш проект под ключ.

4. Сохранение Ваших сил при написании продающего текста - я помогу написать для Вас все продающие тексты на сайте, а Вы сравните уровень конверсии "до и после".

5. Избавление от опасений о срыве сроков проекта благодаря моим Гарантиям выполнения проекта в срок

6. Высвобождение до 50% Вашего времени по проекту за счёт использования мной эксклюзивной технологии работы над проектом

7. Экономию затрат на 25%-40% по сравнению с работой веб-студии.

ПРЕДОПЛАТА:

Проекты до 300$ - предоплата 50%.

Проекты до 800$ - предоплата 25%.

Проекты свыше 800 - индивидуально.

Также, обещаю Вам:

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1. Положительные эмоции от взаимодействия с профессионалом

2. Уверенность в успехе проекта, подкреплённую профессионализмом исполнителя

3. Позитив в процессе взаимодействия по проекту

4. Уверенность в Квалифицированной помощи с продвижением сайта в Интернете

5. Круглосуточная техническая Поддержка Вашего сайта 365х24х7

6. Удовольствие от работы вашего проекта