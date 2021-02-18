Веб-дизайнер

Добро пожаловать на страницу, Друзья!

Если понадобился веб-дизайнер, то Вы по адресу.

Для создания качественного, уникального дизайна необходимо соблюдение 2 условий:

1) НЕ обращаться за помощью к конструкторам сайтов.

2) Довериться специалисту.

Нет смысла рассказывать почему Вы должны выбрать именно меня, просто скажу, что каждая работа должна быть уникальной настолько, насколько это возможно, Этого я и стараюсь достичь при создании проекта.

Я сделаю:

-landing page

- корпоративный сайт

- интернет-магазин

Я гарантирую:

- постоянную связь

- учет всех пожеланий

- возврат средств при неудовлетворительном результате. Вы ничего не теряете

Цены у меня адекватные и не кусаются.

С нетерпением жду нашей совместной работы и надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Пишите мне:

почта [email protected]

whatsapp +7(988)308-49-48

Звоните +7(988)308-49-48