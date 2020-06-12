designwithlove

Работаю на результат. Завершаю проект только, если вы довольны

Привет! Меня зовут Роман, более 2+ года занимаюсь созданием дизайна

Я делаю:

- Дизайн лендингов

- Дизайн многостраничных сайтов

- Дизайн мобильных приложений

- Оформление соц. сетей

Если вас интересует что-то другое - готов обсудить, либо посоветовать человека, который вам поможет с заказом

Работаю с удовольствием, ценю в проектах простоту и ясность, а в заказчиках лояльность и ответственность.

В каждый проект стараюсь вложить по-максимуму ценности, так я чувствую принадлежность себя к чему-то большему!