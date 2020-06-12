designwithlove

Работаю на результат. Завершаю проект только, если вы довольны
Привет! Меня зовут Роман, более 2+ года занимаюсь созданием дизайна
Я делаю:
- Дизайн лендингов
- Дизайн многостраничных сайтов
- Дизайн мобильных приложений
- Оформление соц. сетей
Если вас интересует что-то другое - готов обсудить, либо посоветовать человека, который вам поможет с заказом
Работаю с удовольствием, ценю в проектах простоту и ясность, а в заказчиках лояльность и ответственность.
В каждый проект стараюсь вложить по-максимуму ценности, так я чувствую принадлежность себя к чему-то большему!
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