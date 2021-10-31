👍 Дизайн сделанный в тренде!!!
👋 Привет!
Меня зовут Илья, мне 20 лет. Живу в городе Калининград . Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 3 лет. Обожаю свое дело, как говориться "Больной на голову своей работой"🎯
Делаю: дизайн сайтов, landing,оформление социальных сетей, дизайн мобильных приложений
Инструменты: Figma, Photoshop.
李 Для своего возраста , более 30 успешных крупных проектов.
В число этих проектов вошли такие клиенты : РОССЕТИ , ФК Балтика, Arctic, Мэрия Иркутской области.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Сделаю ваш дизайн- НЕ ДОРОГО
Работаю по предоплате - всего 25%.
Для начала я сделаю для вас макет, который после утверждения будет превращен в дизайн, только так мы сможем сдружиться)))) Ах да, все правки БЕСПЛАТНО.
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