dessmore

Владислав Дес dessmore

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессионал в области Графического Дизайна

Портфолио:

https://www.instagram.com/lldessmorell/

Умения:

Прекрасно владею такими программами как: Adobe Phtotshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Создаю: Иллюстрации, логотипы,  макеты журнальных страниц,  рекламные модули.

Опыт работы:

2019-2020 (Web-Дизайн студия).

Должность: Графический дизайнер.

Исполняемые обязанности: Создание иллюстраций, создание логотипов, создание макетов журнальных страниц, создание рекламных модулей.

Образование: 

Высшее, магистратура (стационар, 5 лет ).

Университет Марии Кюри-Склодовской (UMCS).

Факультет: Факультет Искусств.

Знание языков: Английский, Польский, Русский, Украинский.

Портфолио

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