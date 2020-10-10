Профессионал в области Графического Дизайна
Портфолио:
https://www.instagram.com/lldessmorell/
Умения:
Прекрасно владею такими программами как: Adobe Phtotshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Создаю: Иллюстрации, логотипы, макеты журнальных страниц, рекламные модули.
Опыт работы:
2019-2020 (Web-Дизайн студия).
Должность: Графический дизайнер.
Исполняемые обязанности: Создание иллюстраций, создание логотипов, создание макетов журнальных страниц, создание рекламных модулей.
Образование:
Высшее, магистратура (стационар, 5 лет ).
Университет Марии Кюри-Склодовской (UMCS).
Факультет: Факультет Искусств.
Знание языков: Английский, Польский, Русский, Украинский.
Портфолио
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