Необходимо найти в сети интернет две статьи и переписать их. Уникальность 85-90% Объем каждой статьи примерно 3 000 симоволов Темы медицинской направленности: 1. Квантовая терапия 2. ЛФК ...
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9 лет назад
Необходимо найти в сети интернет две статьи и переписать их. Уникальность 85-90% Объем каждой статьи примерно 3 000 симоволов Темы медицинской направленности: 1. Квантовая терапия 2. ЛФК ...
Необходимо: 1. Переписать статью во вложении. Уникальность должна быть 85-90% 2. Найти и написать статью на тему "Занятия в лечебно-нагрузочном костюме Адели". Объем статьи должен быть примерно как та что во вложении. Уникальность ...
Необходимо найти и переписать 3 статьи медицинской направленности: 1. Барокамера (гбо гиперборическая оксигенация) при гипоксии детей и для взрослых. 2. Эрго-терапия. акцент на детях с нарушениями цнс. 3. Мозжечковая стимуляция. ...
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