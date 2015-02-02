deto4kin

Юрий deto4kin

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Написать две статьи

    Необходимо найти в сети интернет две статьи и переписать их. Уникальность 85-90% Объем каждой статьи примерно 3 000 симоволов Темы медицинской направленности: 1. Квантовая терапия 2. ЛФК ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт 2 статей

    Необходимо: 1. Переписать статью во вложении. Уникальность должна быть 85-90% 2. Найти и написать статью на тему "Занятия в лечебно-нагрузочном костюме Адели". Объем статьи должен быть примерно как та что во вложении. Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Найти и переписать 3 статьи

    $25

    Необходимо найти и переписать 3 статьи медицинской направленности: 1. Барокамера (гбо гиперборическая оксигенация) при гипоксии детей и для взрослых. 2. Эрго-терапия. акцент на детях с нарушениями цнс. 3. Мозжечковая стимуляция. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать две статьи
Все отлично!
Все выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Копирайт 2 статей
все ок, не считая снижения рейтинга за заказ по неизвестной причине
Заказ выполнен качественно и в оговоренный срок. Качество текстов оказалось даже выше требуемого. Спасибо за плодотворное сотрудничество
Ответный отзыв
Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Найти и переписать 3 статьи
Очередное приятное и плодотворное сотрудничество! Все четко и понятно!
Жанна выполнила данную задачу соблюдая все требования и вовремя. Все пожелания были выполнены. С ней приятно работать.
Ответный отзыв
Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Медицинские статьи
Отличный заказчик: четкая постановка задачи, оплата, обсуждение нюансов. Рекомендую, надеюсь на продолжение сотрудничества
Жанна выполнила данное задание в срок и учла все пожелания. Работой остались довольны.
Ответный отзыв