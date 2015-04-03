Крайне грамотная девушка возьмется за работу с текстами

Займусь удаленной работой с текстами, в том числе переводами, редактированием, корректировкой, написанием оригинальных статей и наполнением сайтов контентом. О себе: юная, но не в меру грамотная, ответственная и пунктуальная; идеально обращаюсь с русским, отлично владею английским, знание немецкого оставляет желать лучшего; нуждаюсь в деньгах в связи с возвращением в Россию из Европы (если это полезно для сотрудничества, проживаю в данный момент в Германии).

Могу сказать, что выигрывала международные олимпиады по русскому языку, участвовала в написании книги, наполняла сайты контентом, вела собственный сайт и публичную страницу.

Большая просьба не обращать внимание на возраст, руководствуясь предрассудками.