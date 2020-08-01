deva_uragan

СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ЗАКАЗ

Видеомонтаж:

1) Монтаж видеоролика до 2 минут — 1000 рублей

2) Монтаж видеоролика от 3 до 5 минут — 2500 рублей

3) Монтаж видеоролика от 5 до 15 минут — 5000 рублей

4) Монтаж короткометражного фильма от 15 минут — 10000 рублей

В стоимость входят склейка, нарезка, цветокоррекция, обработка звука, добавление различных спецэффектов.

Слайд-шоу из фотографий:

1) Слайд-шоу из фотографий заказчика (до 50 штук) до 2 минут — 700 рублей

2) Слайд-шоу из фотографий заказчика (до 100 штук) от 3 до 5 минут — 1200 рублей