Разработка лендингов на Тильде

Всем привет!

Меня зовут, Дмитрий.

Я занимаюсь разработкой лендингов и сайтов под интернет-магазин на платформе Тильда.

Также создаю уникальный современный дизайн на zero block (Тильда)

Перед началом работы необходимо предоставить:

1. Техническое задание (ТЗ), если есть.

2. Фотографии ваших услуг,товаров, работ.

3. Логотип фирмы, если есть

4. Тексты и презентации в World. (я работаю с вашими текстами)

5. Доступ к вашему личному кабинету на Тильде.

А также нужна от вас следующая информация:

1. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть функциональная часть сайта

2. Необходимо предоставить пару лендингов, которые ваш больше всего нравятся

3. Какая должная быть цветовая гамма вашего сайта