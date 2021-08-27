Разработка лендингов на Тильде
Всем привет!
Меня зовут, Дмитрий.
Я занимаюсь разработкой лендингов и сайтов под интернет-магазин на платформе Тильда.
Также создаю уникальный современный дизайн на zero block (Тильда)
Перед началом работы необходимо предоставить:
1. Техническое задание (ТЗ), если есть.
2. Фотографии ваших услуг,товаров, работ.
3. Логотип фирмы, если есть
4. Тексты и презентации в World. (я работаю с вашими текстами)
5. Доступ к вашему личному кабинету на Тильде.
А также нужна от вас следующая информация:
1. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть функциональная часть сайта
2. Необходимо предоставить пару лендингов, которые ваш больше всего нравятся
3. Какая должная быть цветовая гамма вашего сайта
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Доработка сайта на Тильде.26 просмотров
- Редактирование квиза. Тильда.38 просмотров
- Механизированная штукатурка в Москве. Тильда.32 просмотра