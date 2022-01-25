deviatkoffm

Яндекс.Директ и Google Ads

Являюсь опытным специалистом по настройке в рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Есть сертификаты Яндекс и Google. Могу помочь в развитии Вашего бизнеса. Если у Вас уже запускались рекламные кампании, то могу провести аудит

этих кампаний, и рассказать о их слабых местах БЕСПЛАТНО. Если рекламных

кампаний еще не было, то:

Мы вместе проанализируем Ваш продукт или услугу, целевую аудиторию, предложения конкурентов, представленных в нише.

Я сформирую перечень ключевых фраз, по которым Вас будут находить потенциальные клиенты, и списка минус-фраз. И это самая важная и трудоемкая

работа, от качества которой зависит эффективность рекламной кампании.

Я разработаю рекламные объявления, быстрые ссылки, описания и уточнения, сформирую UTM-метки.

Я настрою кампанию, и обеспечу прохождение модерации объявлений.

Проконтролирую ставки, проанализирую статистику за 15 дней, почищу неподходящие запросы и площадки, уточню ключевые фразы.

Я гарантирую что сделаю все возможное для целевого трафика, а это САМОЕ важное!